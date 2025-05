- On se sumnjiči da je 14. aprila ove godine, na putu u selu Gornji Neradovac iz vatrenog oružja ispalio više hitaca i teško povredio muškarca (37) iz Vranja. Policija je u pretresu kuće osumnjičenog pronašla automatsku pušku i oduzela je. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu - navedeno je tada nakon hapšenja u saopštenju policije.