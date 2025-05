Željko Marjanović (39), koji je zajedno sa svojim ocem Milovanom izgubio život u tragičnoj nesreći, stradao je tokom košenja trave u dvorištu porodične kuće. Nesreća se dogodila, prema prvim informacijama, kada je tokom radova došlo do kobnog kontakta sa naponskim kablom u zlatiborskom selu Dobroselica.

- Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim okolnostima, kada je Željko kosilocom kosio travu i došao do ograde od bodljikave žice pored jednog stuba za struju. Nekako je došlo do njegovog kontakta sa žicom kroz koju je na još neutvrđen način došla struja. Došlo je do strujnog udara, a otac mu je pritrčao u pomoć pokušavajući da ga odvoji, ali je i njega tada udarila struja - pisali smo ranije.