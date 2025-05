- Čovek je čuo zapomaganje u dvorištu nedaleko od njegovog, odmah je pritrčao u pomoć, ni on u tom momentu nije znao šta se desilo, dodirnuo je Željka da vidi da li je živ i struja je i njega odbacila na zemlju - priča jedan meštanin za Kurir i dodaje:

- Na sreću, on je dobro, nije mu ništa nakon toga, pridigao se sa zemlje i odmah pozvao pomoć, ali nažalost, za Milovana i Željka je uveliko bilo kasno, oni su nesrećni stradali na licu mesta - ispričao je naš sagovornik.

Podsetimo, u selu Dobroselice došlo je do velike tragedije dok je Željko kosio travu, u dvorištu koje je ograđeno drvenim direcima između kojih je četiri reda bodljikave žice. Tu se u blizini i nalazi jedan stub za struju. Sumnja se da je nekako došao u kontakt sa žicom i doživeo strujni udar. Njegov otac pritrčao je da mu pomogne, međutim, i on je na licu mesta stradao.

Za Kurir se takođe oglasio i predsednik Mesne zajednice Dobroselice, Dragoje Marjanović. Kako je rekao, obojicu dobro poznaje, ali još uvek ne zna detalje kako je do nesreće došlo.

- Znamo se svi ovde, znam samo da su obojica stradali od strujnog udara dok je Željko kosio travu, ali ne znam kako i zbog čega je došlo do toga. U ovom kraju su ranije bile drvene bandere, međutim, to je sve zamenjeno, nikada ranije nije dolazilo do nekog varničenja, niti je bilo problema ranije - rekao je Dragoje za Kurir.