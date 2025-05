- Telefon kada se napuni, tada prestaje da teče struja i onda on faktički radi u luft i ne bi trebalo da se greje. Međutim, ako ga u toku noći stavite da se puni i ujutru se probudite, a telefon je vruć, onda to znači da je skraćen taj primarni namotaj i samim tim taj punjač nema snagu, pa kada dugo radi on ne može da gura napon u bateriju, već zna da se desi da se kabl pregreje i da baterija eksplodira. To znači da je slab punjač ili je skraćen taj namotaj, pa se pregrajava - započeo je Zrnić.