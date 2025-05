Na sreću, ne mali je broj onih koji su spaseni u poslednjem trenutku i to zahvaljujući ljudima koji su se našli na pravom mestu u pravo vreme, bilo da su u pitanju profesionalni spasioci, redovni posetioci i poznavaoci jezera ili radnici angažovani na održavanju priobalja i objekata. Svakako, među njima je najpoznatiji Vukojica Cikotić, koji 36 godina brine o plaži, mobilijaru, infrastrukturi i objektima kojima je nekada gazdovao Sportski centar Mladost, a poslednjih godina upravlja Sportsko privredno društvo Radnički. Među Kragujevčanima, posebno stalnim posetiocima Šumaričkog jezera , znan kao Cikota, ovaj čovek koji sa porodicom živi kraj plaže, spasao je više ljudi.

- Otkad sam ovde, a to je duže od 35 godina, tu se udavilo između 35 i 40 ljudi, ali ima onih koji su spaseni. Neke sam i ja spasio - kaže Cikotić.

On se seća slučaja žene koja je s keja skočila u ledenu vodu 24. januara 2023. godine.

- Došla je, skočila i vrištala... Ja sam došao do keja i izvukao je na led, pa na obalu. Verovatno je htela da izvrši samoubistvo, nema tu šta. Čim je došla, ona je skliznula s keja i davila se i vrištala, bila je hladna voda i led okolo. Ona se nekako primakla do leda, ja sam je uhvatio za ruku i preko leda sam je izvukao na obalu - opisao je dramatične trenutke Cikotić.

- Upravo tih dana u januaru 2023. godine ovde su i dva dečaka upala u ledenu vodu u toku noći. Hodali su po ledu i upali su, ali i njih smo nekako spasili, pa je potom došla Hitna pomoć i preuzela ih. Ti dečaci su došli tu i hodali po ledu od lude glave, to se često dešava - priseća se Cikotić i dodaje da su zimi stalno istaknute table da se ne šeta po ledu, jer je to rizično, ali da neki ljudi ne obraćaju pažnju.

- Bila je jedna žena koja je tu došla i ja sam joj prišao na keju i zamolio sam je da ne skače u jezero i ispratio sam je da ode odavde, da se ne bi udavila, jer je došla sa jasnom namerom da to uradi. Isto sam na keju spasio još jednu ženu koja je skočila, bacio sam joj pojas, vatrogasci su brzo stigli, tako da smo i nju spasili. Mislim da je i ona htela da se ubije, jer mi je govorila da joj ne bacam pojas, ali sam ga ja ipak bacio da joj pomognem. Ona nije znala da pliva, ali je bilo proleće i nije bila mnogo hladna voda i ona je tako uspela da se održi na površini.

- Prošle godine se udavio čovek koji je držao neku agenciju. On je ušao u vodu, priča se da je okačio neko kamenje o vrat i izvršio samoubistvo, to je bilo prošlog leta. Ovog proleća, sad u aprilu je žena izvršila samoubistvo, tu je negde skočila, ja nisam bio tu kada su je izvadili, izbacila je voda. Ona je došla na jezero taksijem i ubila se.Osećam se prestrašeno kada vidim to i treba nekog da spasem - iskren je Cikotić.