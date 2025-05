- Bio sam u petak na subotu uveče u tom kafiću, izlazak kao i svaki drugi vikend. Tu svake nedelje bude loša muzika, ali se skupimo omladina, veselimo se, sedimo za stolom, ništa specijalno. U jednom trenutku, negde oko ponoći, prolazi radnik obezbeđenja pored mene i bez ikakvog upozorenja, bez da me išta pita ili kaže, udara me direktno u vilicu. Od tog udarca sam odmah pao. Dok sam još bio na podu, pridružio se i njegov brat, koji takođe radi u obezbeđenju. Počeli su obojica da me šutiraju, vukli su me kroz ceo kafić dok su svi ljudi gledali. Niko nije reagovao, a oni su me vukli kao da sam krpa. Onda su me izneli napolje, gde je došao i treći radnik obezbeđenja. Sva trojica su me onda nastavili šutirati po telu, po glavi, po rebrima... Ja sam samo molio da prestanu, da me puste, ali ih to nije zanimalo - kaže mladić i dodaje: