Radoje Zvicer, šef "kavačkog klana" preživeo je atentat pre pet godina u Kijevu. Plaćene ubice iz redova "škaljarskog klana" izrešetale su ga dok je džogirao ispred zgrade u elitnom delu grada, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer koja je pucala na napadače. Tokom oporavka Zvicer je sa saradnicima preko Skaj aplikacije komentarisao potez supruge.

Vođa kotorskog klana, podsetimo, teško je ranjen 26. maja 2020. u popodnevnim časovima kada su na njega pucali Crnogorci Stefan Đukić i Emil Tuzović, dok su im njihovi jataci Srbi Milan Branković i Petar Jovanović čuvali leđa. U rafalnoj paljbi pet hitaca pogodilo je Zvicera, a da ga ubice "ne overe" spasila ga je Tamara Zvicer jer je, kako se moglo videti na snimcima sa nadzornih kamera, izvadil pištolj i pucala na njih.

Radoje Zvicer se neko vreme oporavljao, a potom je otišao, kako se sumnja, u rodnu Crnu Goru gde je i dočekao rođenje deteta. Sumnja se da je Zvicer nastavio sa vođenjem klana, i da je bio u svakodnevnoj komunikaciji sa saradnicima preko tajne Skaj aplikacije.

Nisu ni sumnjali da će jednog dana njihove prepiske biti dešifrovane i da će ih debelo koštati. Jedan od razgovora nakon preživelog atentata Zvicer je vodio sa crnogorskim policajcem Ljubom Milovićem gde su komentarisali tu situaciju.

Pored svakodnevnih standardnih pitanja o zdravlju, oporavku i prljavim poslovima s kokainom, šta bi po njih moglo dobro da se izrodi nakon pucnjave u glavnom gradu Ukrajine.

"KAKO SI ŽENU OBUČIO, ALI SRCE SE NE MOŽE OBUČITI"

Ljubo Milović: Kako si ženu obučio, ali srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema. Od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem.

Šef klana, prema presretnutim porukama, priznaje da je i njega iznenadila.

Radoje Zvicer: Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko, gde ode, što je ovo, evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****"

Ljubo Milović: E, bogami je vuk, baš sam se iznenadio. Čudo.

Radoje Zvicer: Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima ali bi se branio.

"PAZI ŠTO PRIČAŠ DA NE OZVUČE SOBU"

Ljubo Milović u daljoj konverzaciji savetuje ranjenog Zvicera da pazi šta priča dok se oporavlja u bolnici.

- Da ne ispadne da pametujem, slušaj sad jedan zaključak brate, obrati pažnju na glasovne poruke, šta govoriš, da neozvuče prostorije gde te budu prebacali. O osetljivim temama piši poruke supruzi - navodi Milović koji se i dalje nalazi u bekstvu nakon što je otkriveno da je bio jedna od bitnih karika vođi "kavačkog klana".

Radoje Zvicer na ova upozorenja saradnika odgovara da danima priča samo o ranama.

- Kako si odreagovao j**** ti sunce... E što proživesmo dok nisi oči otvorio... Mada smo verovali svi u tebe da ćeš izdržati - šalje mu Milović na Skaju.

Takođe, tog 1. juna 2020. kada teče ova konverzacija saradnici komentarišu i "škaljarce" koji su pokušali da izvrše atentat. Njihov plan je da od osumnjičenih izvuku imena naručilaca, iako oni znaju da je vrh suparničkog klana odgovoran za akciju u Ukrajini.

Radoje Zvicer: Videću da ih stiskaju za špijanje svih glavnih, ako ne da se oderu... Da pomenu Šklempa (Jovan Vukotić), (Alan) Kožara, (Filip) Koraća, ove jače, ako može to sa našom murijom, bio bi kraj.

Ljubo Milović: To bi bilo pravo, samo da ih jedan pomene. Dovoljno bi bilo.

Šef "kavčana" potom pita policajca da li da radi na tome u Ukrajini, dok se oporavlja od rana zadobijenih u oružanom napadu.

Ljubo Milović: Saradnja je išla preko britanskog oficira za vezu, istog momenta kad se desio slučaj, poslali su snimke, sve je preko Deja onog mog druga išlo i naši ih identifikuju.

Radoje Zvicer: Moramo ih stegnuti u mengele, ja ih mogu rešiti ovde.

Nakon ove Skaj prepiske usledila je nakon mesec dana još jedna koja se tiče osumnjičenih Zvicerovih atentatora. Ljubo Milović govori Zviceru da se stalno interesuje kakva je situacija u Ukrajini, kao i da sve drži pod kontrolom.

Ljubo Milović: Sad opet zove Artjom, opet ga zvali, sve što treba rekao da će da urade... čuli su za situaciju. Ali nisu znali o kome se radi. Znači imaju tamo ljudi dosta. Treba im reći da napadnu ove u zatvor.

Zvicer potom, kako se može videti iz Skaj prepiske, ponovo pojašnjava da je već uložio novac u to da osumnjičeni počnu da “pevaju” imena vođa škaljarske kriminalne organizacije.

Radoje Zvicer: Danas sam dao 30h (hiljada) da krenu sa stiskanjem, da špijaju Kožara i te glavne... Pa, ako ne mogne, onda da se kidaju.

Obojica prethodno, tokom dopisivanja konstatuju da je Stefan Đukić, jedan od napadača, "završio misiju" nakon što je uhapšen nedugo posle pucnjave.

Radoje Zvicer: Mada, Đukić je gotov

Ljubo Milović: Đukić je završio misiju

Ljubo Milović: Za onog Tuzovića me Nemanja upozoravao odavno, i reko mi da se pripazimo od njega, još kad je dolazio u Donji Goricu kod onog Donja kad su upadali...

Radoje Zvicer: Znao sam ja sve za njega ali se izgubio