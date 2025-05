Slušaj vest

Suđenje za ubistvo Stanimira Brajkovića u KPZ "Padinska Skela" nastavlja se sutra u Višem sudu u Beogradu. Za prebijanje i zlostavljanje koje je kao posledicu imalo smrt okrivljena su trojica Stanimirovih cimera iz ćelije, a ovo je detaljna odbranu jednog od njih - Saše Stankovića.

Okrivljeni Saša Stanković izneo je odbranu u tužilaštvu 14. marta prošle godine i rekao da "nisu tačni navodi krivičlne prijave i naredbe o sprovođenju istrage".

- Tačno je da sam ja jednom mokrio u plastičnu čašu i to davao oštećenom da popije i on je to popio jer ga je na to naterao Srećko Stefanović. Jednom sam ga udario rukom u predelu butine. Kada sam došao na izdržavanje kazne u Padinsku Skelu, mislim da je bio kraj januara. Smešten sam u ćeliju broj 14. Kada sam došao, u ćeliji sam zatekao Srećka Stefanovića, dvojicu muškaraca i pokojnog. Dalibor i ja smo u ćeliju došli istog dana. Srećka poznajem iz kraja, ali se nismo družili, a Dalibora poznajem sedam-osam godina, živimo u istoj ulici. U momentu kada sam ja došao u ćeliju, pokojnom Stanimiru je ostalo još desetak dana do isteka kazne - rekao je Saša Stanković u tužilaštvu.

Kako je ispričao, on je u zatvor dospeo jer nije imao novca da plati prekršajnu kaznu zbog vožnje bez vozačke dozvole. Rekao je da je "u početku prema Stanimiru bio pažljiv", da mu je davao cigarete i odeću, ali da se nakon desetak dana sukobio sa njim.

- Nisam hteo da mu dam cigarete, zbog čega mi je on opsovao decu i šutnuo me u međunožje. Tada sam ga odgutnuo i udario mu šamar. Kada sam došao u ćeliju, primetio sam da Srećko Stefanović ima neki "pik" na Stanimira. Stalno ga je ućutkivao, sve dok jednog dana nije prebio Stanimira toliko da nije mogao da ustane iz kreveta. Dok je Stanimir Brajković imao para od kojih je Srećku kupovao cigarete i hranu u kantini, Srećko je bio fin prema njemu, a kad su pare potrošene, onda je Srećko prema njemu počeo da se ponaša bahato. Kad sam imao sukob sa Stanimirom, mene je Srećko Stefanović maltretirao zbog toga što Stanimira nisam više tukao, već sam ga samo odgurnuo. Tada me je naterao da mokrim u čašu i dao je to pokojnom da pije, s tim što je u tu mokraću sipao kafu, pa mu onda dao da pije, a Stanimir Brajković nije znao da pije kafu s mokraćom - dodao je.

Saša Stanković je rekao da je pet ili šest dana posle njega i Dalibora Petrovića u ćeliju došao Nikola L, inače svedok u postupku protiv trojice okrivljenih za ubistvo Stanimira Brajkovića, kao i da je u zatvoru primao terapiju "buprenorfin", a tu terapiju je, kako je istakao, i on sam konzumirao. Istakao je da je Nikola L. u ćeliju doneo kesicu sa izmrvljenim tabletama.

- Nikola je početkom februara ponudio Srećku da šmrče taj lek i on je pristao. Ja prvo nisam hteo, ali me je Srećko prinudio da im se pridružim tako što me je svukao sa kreveta i udario u glavu. Tukao me je svuda po telu. Kad god je Srećko maltretirao pokojnog Stanimira, maltretirao je i mene i terao me je da i ja maltretiram Stanimira, što ja nisam hteo da radim. Zbog toga mi je pretio da će da mi pobije celu porodicu i ja sam morao da ga slušam. Pokojnom sam uradio samo ovo što sam rekao, posle toga me je Srećko tukao, ali ja nisam hteo da učestvujem u tome. U zatvoru sam primao terapiju, pio sam "bensedin", bio sam ošamućen od lekova i puno sam spavao. Zbog toga ne mogu da kažem tačno kada se šta desilo i na koji način - rekao je Saša Stanković.

Stanimir Brajković silovan metlom

On je tužiocu ispričao da se seća da je video da je, nakon što je pokojni Stanimir Brajković opsovao Dalibora, Srećko Stefanović Stanimiru vezao ruke peškirom, dok mu je Dalibor Petrović drugim peškirom vezao noge, a "prethodno ga je udario kolenom u stomak ili rebra, jednom ili dva puta".

- Oborili su ga na zemlju i ležao je na stomaku, a Dalibor Petrović mu je seo na noge i gurnuo mu dršku od metle u anus. Ja sam tada spavao i probudilo me je mumlanje. Sa kreveta sam video šta mu Dalibor radi i skočio sam sa kreveta i odgurnuo ga. Stanimir nije mogao da zove pomoć jer mu je Srećko Stefanović držao ruku preko usta. Izvukao sam metlu iz oštećenog, a Srećko je nasrnuo na mene i udario me je pesnicom u stomak i opet mi pretio da će da mi pobije familiju. Sećam se da je Srećko pokojnog Stanimira vodio u kupatilo da ga kupa jer više nije mogao da stoji na nogama zbog povreda od drške od metle. Od tog događaja sa metlom do Stanimirove smrti prošlo je četiri ili pet dana - dodao je.

Saša Stanković je ispričao da se Srećko Stefanović i Dalibor Petrović poznaju odranije. On je istakao da je "Dalibor uradio Stanimiru samo ovo što je ispričao", kao i da ga je "najviše tukao Srećko" i to na svakih par dana i da ga je "udarao svuda po telu i glavi, rukama i nogama".

- Ne znam iz kog razloga je stalno tukao Stanimira. Mislim da je psihički nestabilan. Kad sam došao u ćeliju, Stanimir Brajković nije imao više para za cigarete i hranu. Ne znam da li mu je Srećko sve potrošio. Pre nego što je iko udario Stanimira, on je pao u ćeliji kod vrata od kupatila i udario glavom o štok vrata. Tada je zadobio veću ranu na glavi. Nikola, Dalibor i ja smo odmah pozvali komandira i prijavili da se pokojni povredio. Komandir nam je doneo zavoje da mu mi previjemo glavu jer lekar nije tu. Bilo je veče, oko 20 sati. Nikola i ja smo sutradan vodili oštećenog lekaru na pregled. Ne znam šta je Stanimir Brajković rekao lekaru. Svi iz ćelije smo pisali izjavu o tome što se dogodilo - rekao je Stanković.

On je istakao da je njihov cimer iz ćelije Nikola L. takođe nekoliko puta udario Stanimira - jednom kada mu je uzeo čašu, a drugi kada mu je psovao majku.

- Prvi put ga je davio i udario mu šamar, a ja sam tada skočio na Nikolu i sklonio ga od Stanimira. Drugi put je iskoristio priliku dok je Srećko tukao Stanimira i dok je pokojni ležao na podu, kada ga je Nikola šutnuo u koleno. Kad god je Srećko tukao Stanimira, Nikola je puštao vodu u kupatilu i stajao kod vrata od ćelije koja su bila skroz zatvorena. Na njima postoji samo mali otvor koji komandiri mogu da otvore sa spoljne strane i da vide šta se dešava unutra. Pokojni nije smeo da se žali komandirima da ga Srećko maltretira jer se bojao novih batina i ne samo što nije prijavio, već nismo smeli ni mi ostali iz ćelije. Svi smo se plašili Srećka jer je mnogo lud i jak. Komandiri nisu znali ništa o tome šta se dešava u ćeliji, niti su mogli da čuju jer je Srećko ili držao ruku Stanimiru na ustima kako ne bi zapomagao, ili mu je stavljao krpu u usta - zaključio je Saša Stanković svoju izjavu u tužilaštvu.

Saša Stanković potpuno promenio priču

Saša Stanković je pred sudom takođe izneo svoju odbranu, ali se ona u ključnim stvarima razlikovala od one koju je dao u tužilaštvu. Tada nije spominjao učešće Dalibora Petrovića u maltretiranju i silovanju Stanimira, već je rekao da su za sve krivi Srećko Stefanović i svedok Nikola L. Istakao je da su mu pretili da će mu porodica biti pobijena kako ne bi prijavio šta se dešava.

- Kada sam došao u ćeliju sreo sam Stanimira i primetio da ima modrice na sebi. Istina je da je Brajković prosuo kafu Nikoli L. i da je on zbog toga skočio na njega, ali je Stefanović skočio na mene i pitao zašto se mešam - započeo je svoju odbranu Stanković.

Kako je rekao, "svaki put kada su tukli dedu, tukli su i njega". Ono što se bitno razlikovalo je njegova izjava o momentu kada je Stanimir Brajković navodno silovan drškom od metle. U drugoj verziji priče na Stanimirovim nogama nije sedeo Dalibor Petrović, već je "bio tu", a sam čin zlostavljanja nije video i rekao je da je metla "bila pored dede".

- Video sam da ga je Srećko više puta maltretirao. Svakodnevno su Stanimira tukli i Srećko i Nikola L. Jedno veče sam čuo mumlanje i skočio sam. Bio je tu i Dalibor, ali ne znam šta je on radio. Drška od metle je bila pored dede, bacio sam je i sklonio sam Srećka. Nisam video šta su radili sa drškom. Video sam kada su ga kupali hladnom vodom jer im je smrdeo. Do sukoba Stanimira i Dalibora došlo je prilikom sparinga koji su imali, a ja sam sa Stanimirom bio vrlo blizak - dodao je.

Stanković je istakao da je "Nikola L. često maltretirao Brajkovića" i da ga je, kada ga nije tukao, kvasio vodom. Istakao je da ga je i on jednom udario, kao i da je "bio primoran da urinira u čašu iz koje je Stefanović terao Stanimira da pije".

- Dalibor ga je udario dva-tri puta samo kada je sparingovao sa njim, svaki put kada su sparingovali po jednom. Srećko je tukao dedu, a posle i mene. Uzeo je čašu dok sam ja mokrio, a zatim moj urin dao dedi da popije. Deda se u jednom trenu požalio na bolove u grudima, nakon čega je pao i razbio glavu. Srećko je lažov, ništa što je rekao nije istina. Više puta je maltretirao dedu - dodao je Stanković, implicirajući na to da je Stefanović za prebijanje i maltretiranje Stanimira pred sudom optužio njega.

Pokušavajući da pojasni kako je Stanimir Brajković pao na kantu, rekao je da su Stefanović i Nikola L. "sipali vodu u kantu i njome polivali Brajkovića", te da se on tada okliznuo i udario levi kuk. Kako je ispričao, "Nikola L. je doneo neke tablete" i dodao je da nije siguran da li je u pitanju lek "buprenofrin" koji inače koriste heroinski zavisnici tokom detoksikacije.

- Vodio sam dedu lekaru, nisu mu ušili glavu, iako je trebalo to da urade. Potom je krenulo veće maltretiranje i njega i mene. Od udaraca sam mokrio krv, a pošto su mi pretili, maltretiranje nisam prijavio. Tada nije imao ko da zaštiti moju porodicu. Nikola L. je puštao vodu dok ga je Srećko tukao, da se sve to ne bi čulo i držao stražu da neko od čuvara ne naiđe. Nikola L. je inicirao da biju dedu, a Srećko se ponašao kao da je zatvor njegov - rekao je Stanković tokom iznošenja odbrane, većinu krivice svalivši na svedoka u postupku.

Saša Stanković pred sudom nije spomenuo da je koristio lekove zbog kojih je spavao i da se zbog toga ne seća većeg dela stvari koje su se dogodile.