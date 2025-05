"Pretili su deda Stanimiru da će mu pronaći porodicu za koju znaju gde žive i da će mu silovati unuku ako progovori. Iz tog razloga deda nije smeo da prijavi komandirima da ga maltretiraju, govorio im je samo: Ubijte me i završite sa mnom".

Svedok Lukić je danas više od sat vremena opisivao do detalja kako su izgledali dani u zatvorskoj ćeliji u Padinskoj skeli, sve do kobnog 4. februara kada je osuđenik Stanimir preminuo usled zadobijenih povreda.

- Najviše ga je tukao Saša, tog dana kada je čovek preminuo maltretiranje je trajalo i do tri sata sa pauzama. Mene je Saša naterao da puštam vodu u kupatilu kako se u hodniku ne bi čulo mučenje. Nisam video ko mu je tačno i šta radio, ali Saša se hvalio time da su mu dršku od metle gurali u anus i potom mu to mazali preko usta. Srećko ga je polivao vodom kada se uneredi, a Dalibor gazio po grudima - ispričao je svedok.

- Bile su vidne povrede na dedi, posebno u predelu rebara i posekotine na glavi, ali to je zadobio usled pada, s obzirom na to da je više puta sam padao. Tog 4. februara je dobio najgore batine. Nije mogao da hoda, niti da progovori, poslednje što je rekao je broj telefona pretpostavljam svog sina, međutim nije imao snage da izgovori poslednje dve cifre. Kada sam ranije prijavljivao komandirima da je Stanimiru loše, on nije smeo da kaže istinu iz straha, pretili su mu da će mu pronaći porodicu rekavši da znaju tačnu adresu i da će mu silovati unuku ako išta progovori - ispričao je Lukić i dodao da su ga komandiri koje nije znao da imenuje, ucenjivali da promeni izjavu, kako bi ih, prema njegovim rečima, zaštitio.