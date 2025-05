– Kobnog dana sam samo čuo „jooooj“. Iz sna me je probudila policija i Hitna pomoć, sišao sam sa sprata i onda me je sačekala policija, jedan od službenika mi je rekao: „Ona je mrtva“ – ispričao je potreseni Milivoje, koji se još uvek oporavlja od šoka, iako je od nesrećnog događaja prošlo nekoliko meseci.

– Ležala je na podu sobe, sa napola skinutim helankama. Nije bilo ni traga borbe, ni vike, ni panike. Samo tišina. A on... hladnokrvan kao led. Nije pokazivao ni trunku kajanja, ni uzbuđenja. Kao da mu je sve bilo svejedno - priseća se Milivoje.

Inače, D.M. i D.C. stanovali su u kući Milivoja Stevanovića nešto manje od godinu dana. Milivoje kaže da je ubijena žena bila mnogo odgovornija od svog emotivnog partnera. Ona je išla na posao, redovno plaćala kiriju, bila je pričljiva, ali je, navodi on, ponekad volela da popije, kao i njen partner.

- Znali su zajedno da popiju, ali to je njihova stvar. Nisam se mnogo mešao u to - rekao je naš sagovornik. Prema njegovim rečima, policija je kobnog dana po obavljenom uviđaju zapečatila sobu u kojoj je D. C. umrla.