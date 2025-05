Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada se tinejdžerka, iz još uvek neutvrđenih razloga, odvezala sa sigurnosne sajle i pala sa visine od oko 50 metara pravo u more.

Potresne scene ispred zgrade gde je stradala živela

- Ona je nedavno otišla u Crnu Goru na odmor. Ništa nije ukazivalo na to da bi sebi naudila - rekle su kroz suze njene prijateljice

Visina od 400 metara i tura duga sat vremena

Ovakve vožnje, kako se navodi na sajtu agencije preko koje je Novosađanka zakazala let, se odvijaju na visinama i do 400 metara, traju oko 15 minuta, dok čitava tura traje do sat vremena. Aktivnost je popularna među turistima, ali zahteva strogo poštovanje bezbednosnih mera i ispravnost opreme.