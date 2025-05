Tragedija u kojoj je Novosađanka (19) nastradala tokom parasejlinga u Budvi, potresla je čitav region. Nema osobe koja se nije zapitala šta se to dogodilo tokom leta iznad mora, koji je trebalo da traje desetak minuta, kada je devojka sa 50 metara visine upala direktno u more. I dok se čekaju zvanični rezultati istrage koju vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, pojavljuju se razne teorije o tome zbog čega je devojka otkačila sigurnosni pojas i pala u more.