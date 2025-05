- Žao mi je zbog smrti mlade devojke. Nadam se da ću videti njene roditelje da im izjavim saučešće. Svi smo u šoku posle nesreće koja se dogodila. Pilot, koji je vozio gliser, bio je nem posle pada devojke, nije bio u stanju da progovori . Ja sam otišao na mesto nesreće čim su mi javili. Radim ovaj posao 20 godina, a to je više od 1.000 letova i sve je bilo u redu – rekao je on i dodao da ne može da iznosi detalje iz istrage.

– Posle tragedije sam bio u policiji do 23 sata, dok sam današnje jutro proveo u Lučkoj kapetaniji Budve gde sam dao izjave. Istraga je u toku i proverava se, pre svega, ko je dao snimak i kako je on procurio u javnost. U toku su tehnički pregledi celokupne opreme, a čekaju se i rezultati obdukcije – objasnio je sagovornik i osvrnuo se na bezbednost tursita koji se odluče na let padobranom iznad mora.