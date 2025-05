Dragoljub M.(57) za kog se osnovano sumnja da je udavio svoju emotivnu partnerku D.C . u noći između 14. i 15. oktobra prošle godine, uhapšen je 28. maja , a zatim i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, 29. maja. On je, kako se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu navodi, na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo , koje mu se stavlja na teret naredbom o sprovođenju istrage

Milivoja Stevanovića, vlasnika kuće u kojoj je Dragoljub M. sa pokojnom D.C. živeo, nije iznandilo, kako kaže, to što je njegov bivši stanar negirao optužbe, on je za Kurir ispričao kako se ponašao Dragoljub M. (57) kobne noći kada je njegova žena zatečena mrtva, odnosno kako će se kasnije ispostaviti, kada ju je on ubio.