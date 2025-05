Tinejdžerka (19) iz Novog Sada poginula je u Budvi , tokom parasejlinga na plaži u Bečićima, a kako se saznaje, nesrećna devojka se tokom leta sama otkačila sa sigurnosne sajle i pala sa visine veće od 50 metara u more.

- Sve je delovalo u redu. Objasnili su joj kako funkcioniše parasejling, kako da sedi, kako da se ponaša u vazduhu. Nije pokazivala nikakav strah, rekla je da je sve u redu i da nema nikakvih problema. Međutim, kada je došlo vreme da se let završi, svedoci kažu da je počela da paniči i viče, odnosno da se uplašila – ispričao je za Alo! radnik druge agencije za vodene sportove iz Budve.

- Kažu da je vikala iz sveg glasa, "Spustite me, spustite me!". Ali to nije mogao da čuje kapetan broda, koji je upravljao plovilom, jer od buke motora nije mogao da čuje njen glas. Nije stigao da joj objasni da je već spuštaju jer je kraj i da će uskoro biti na vodi – dodaje sagovornik.