- Otišla je u Crnu Goru sa rođakom i njenom bebom. S obzirom na to da je suprug rođake u to vreme bio u inostranstvu, tinejdžerka je otputovala sa njom kako bi joj se našla i pripomogla joj oko deteta, ali i da malo uživaju zajedno na plaži i da odmore - započeo je priču prijatelj devetnaestogodišnje Novosađanke.

- Sve su isplanirale, za sutradan je bila najavljena kiša, pa su zbog toga kupile kartu i za bazen. Međutim, nikada nije otišla na to... Stvarno ništa nije ukazivalo na to da bi ovako nešto moglo da se desi. Niko nije mogao ni da zamisli ovako nešto, a očigledno ni ona, pošto je isplnairala svoj odmor i sve šta će raditi...

- Više verzija kruži, razne priče se pojavljuju... Od toga da je gliser prebrzo vozio, do toga da su sajle na padobranu počele da popuštaju... Ipak sve je to još uvek u fazi istrage i niko sa sigurnošću ne može u ovom trenutku da kaže šta je dovelo do toga da padne u more i nastrada - kaže naš sagovornik, vidno potresen onim što se dogodilo u Crnoj Gori.