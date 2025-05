- Postoji opravdana sumnja da Milanka S. nije postupala po propisima i to po Zakonu o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u ustanovama socijalne zaštite , te kao ovlašćeno lice i lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja, nije kontrolisala ovu zabranu u prostoru u kojem je pušenje zabranjeno i to u spavaćim sobama u kojima su smešteni korisnici Doma - navodi se u saopštenju tužilaštva.

- Usled toga je u sobi koju su koristili D.V. i M.G, 13. decembra 2023. godine oko 18:50 došlo do požara, koji je iniciran žarom cigarete ili otvorenim plamenom upaljača sa zapaljivim materijalom u zoni komode, u središnjem delu sobe. Pri tome je olako držala da do smrti oštećenih M.G. i D.P. neće doći, koji su nastradali usled posledica požara, kao ni do teškog telesnog povređivanja petoro korisnika Doma D.J, N.D, D.Đ, D.N. i V.K. usled trovanja gasovima iz požara - navodi se iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.