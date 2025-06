- On je iz dobre porodice. Svakog dana je putovao u Begaljicu gde je radio u jednoj pekari. Poslednji put sam ga video tog dana kada je nestao - rekao je on.

- Siguran sam da nije imao nikakvih problema, i operativna saznanja iz istrage to potvrđuju. Nije se drogirao, nije pio alkohol, niti se kockao. Nikome nije dugovao novac. Ja koliko znam, nije se čak ni sa kim ni posvađao. On nije imao devojku, ali smo se čuli sa njegovim drugaricama sa posla, sa kojima se redovno viđao. One, takođe, tvrde da ni sa kim nije bio u zavadi. Jednostavno ne znamo šta se desilo i ko je mogao toliko da ga uplaši da se sakrije. Najviše me i plaši to što svi govore da nije imao problem ni sa kim, pa gde je onda, što ga nema?! - govorio je Zoran.