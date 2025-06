On Jabučaninu tog dana šalje prepisku sa više saradnika uključenih u šverc cigareta, a dominantno sa osobom koja je pisala sakrivena iza nadimka Papii.

“Prebačaju kancelariju, u lude su, skidaju veliki kapital sa firme. To sad ne smem spomenut ovim. Opasni su po tom pitanju”, piše on.

“Kapiraš, nema, ali za njih ima. Ovaj moj mi rekao kako to ide”, piše Lupo nero, a onda dodaje:

“I ovako će se vodit veruj mi, nego oni sad tako kažu, prate ljude, traže lanac. Nije ok... Žao mi ga, možda bi najbolje bilo da uteče iz bolnice i da se prebaci dole nekako. Ne smem ići tamo kod njega...”, piše Lupo nero, nakon što mu sagovornik kaže da su vozaču pronašli fleku na plućima.

“Prevodimo 45 auta sa te firme. Jade si napravio. Ne pitaj me ništa. Evo me u Napoli velika frka se digla i ovamo oko cigara...”

Nema cenu, rekao sam da trse to polako

“Prebacio sam pre dva dana ono sve u Napoli brate. Nema cenu, rekao sam da trse to polako samo pare da vadimo. Dako ja mognem preskočiti ove 10 dana gore. Da nema Reggine”, piše Cacciatore.

“Ok, odlično brate, pričao sam sa drugom i pitao me da napravim obračun da znamo kako stojimo. Mada nema veze, samo kažem lagano, pa kad se budemo videli ja i ti, lagano ćemo to”, odgovara mu Truuck-1.

Sagovornik ga pita koji je to drug, je li Zdravko i dobija potvrdan odgovor.

“Nije ni radio on nikad ništa brate, ali nije bitno. Neću ništa loše reći, ja idem dalje, naravno ako si ti za to... A ti mi pošalji brate koliko si tamo dao, da imam kod mene. Kad se proda ovo da ti i to pošaljem...”