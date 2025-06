- Ono što sam malo pre saznala jeste vest koja nam dolazi iz opšte bolnice Prokuplje, a to je da je tokom jučerašnjeg dana 28. dece zatražilo pomoć na odeljenju pediatrije opšte bolnice Prokuplje. U pitanju su deca koja su imala različite simptome od gušenja, kašlja, bola u grlu, vrtoglavice, nagona za povraćanje do visokog krvnog pritiska i ubrzanog rada srca. Nijedno dete nije hospitalizovano, bilo je dece sa težim nekim simptomima, ali na sreću sva deca su od jutros dobro, barem tako nam je rečeno u opštoj bolnici Prokuplje - kaže Roganovićeva.

- Krenuo je dim, stali smo na prugu u pumpu i čekali smo da prođe dim, pa smo stali kod neke šume i onda smo opet čekali. Kada se autobus zapalio, vozač nije hteo da stane, moja drugarica ga je udarala, pošto nije hteo da stane. Kada smo stali, on je izašao, izvadio svoje stvari, a naše je pustio da izgore - kaže Jasna.

- Dakle, po pričama dece, barem one dece sa kojima sam ja juče razgovarala tokom jučerašnjeg dana, odnosno popodneva, bile su zapravo sličnog tipa. Jednostavno, deca čini mi se još uvek nisu svesna onoga što se dogodilo i vidi se to po njima u onim večernjim satima. Treba napomenuti i da su sinoć roditelji blokirali raskrsnicu kod ove škole i da je ta blokada trajala otprilike dva sata. Oni su zahtevali razgovor sa direktorom škole koji se na kraju i pojavio i obećano je da će tokom današnjeg dana da se održi sastanak i sa direktorom turističke agencije koja je zapravo realizovala ovu ekskurziju - kaže Roganovićeva.

- Znači katastrofa. To je samo neka dreka, vika, mi smo prvo mislili da je neki udes ili nešto. Ali ovako nešto, ima snimci sve, gde deca izlaze iz zapaljenog autobusa - kaže jedan od roditelja za Kurir.

Takođe, u našoj zemlji postoje pravila, a koja su to pravila za autobuski prevozi, rekao je za Kurir televiziju, direktor udruženja "Srbija Transport", Goran Aleksić.

- Ovo je katastrofalno šta se desilo u kod Boljevca. Prvo, da je vozilo bilo tehnički ispravno je upitna konstatacija, zato što je pre par dana prošlo tehnički pregled. Ja mislim da ovde treba ozbiljno istražni organi da provere sve one koji su učestvovali u lancu, koji su doveli do ove situacije, pa tako kako je moglo vozilo da pređe, prođe tehnički pregled, a da se zapale kočnice, drugo kako je moglo da se desi da vozač, da li taj vozač poznaje svoje vozilo, da li je vozač zaposlen u firmi, da li taj prevoznik uopšte ima licencu, koje je ovlašćeno ili odgovorno lice za transport kod tog prevoznika. Jednostavno, koliko je staro to vozilo. Znači, jednostavno neprihvatljivo je da vozilo može da ima probleme sa kočnicama kada je prošlo tehnički pregled par dana pre toga - zaključuje Aleksić.