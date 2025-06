Njen muž Nikola Kačarević optužen da je tipovao ubijenog za 6.000 evra Nikoli Vušoviću

Starleta Tamara Đurić, čiji je suprug Nikola Kačarević optužen da je bio pripadnik takozvanog "vračarskog klana" trebalo bi da se 26. juna pojavi kao svedok pred Specijalnim sudom u Beogradu koji vodi postupak protiv Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, odbeglog Radoja Zvicera, njenog muža i ostalih okrivljenih za tri ubistva i šest pokušala likvidacija!

Sudsko veće, juče je na kraju suđenja "vračarcima" saopštilo da je prihvaćen predlog odbrene da Đurićeva bude saslušana kao njihov svedok i da će biti pozvana da dođe i svedoči26. juna.

Podsetimo, muž starlete Nikola Kačarević, uhapšen je u novembru 2022. i od tada je u pritvoru. Na teret mu je stavljeno da je svog prijatelja Aleksandra Šarca namamio na sastanak u Tržni centar "Ušće", u kom je Šarac upucan 17. oktobra 2020. Prema navodima optužnice Vušoviću i ostalima je javio mesto na kom su dogovoril da se vide, a za uzvrat je dobio od njih 6.000 evra.

Inače, u vreme pucnjave posle koje je Šarac preminuo, njegova žena Tamara Đurić, prema svedočenju Šarčeve udovice, bila je sa njom na ručku.

- To je bio 17. oktobar 2020. Suprug i ja smo doručkovali u restoranu na Banovom brdu i onda je usledio poziv Nikole Kačarevića oko podneva, zvao je mog supruga da se vide u "Ušću". Znam da je u to vreme moj suprug izbegavao da izlazi i mislim da je Nikola predložio da se nađu tamo. Suprug me pitao da li nam je dete slobodno da povede i njega, pošto će Nikola povesti sestrića. Međutim, kasnije je odlučio da ne povede dete. U isto vreme, dok su oni bili u "Ušću", Nikolina supruga Tamara Đurić i ja smo bile na ručku - ispričala je ranije pred sudom udovica ubijenog Šarca, Sanja Šarac koja, inače, dolazi redovno na sva suđenja.

Družili se sa ubijenim Foto: Privatna Arhiva, ATAIMAGES

Prema rečima Sanje Šarac, pred sam kraj ručka, Tamaru Đurić je pozvao suprug i rekao joj da su se on i Aleksandar rastali.

- Pozvala sam i ja mog supruga, ali prvo se nije javio, veza je prekinuta, a potom je postao nedostupan. Odmah sam znala da nešto nije u redu, usledili su neki pozivi, vesti. Otišla sam u Urgentni centar. Moj muž je ostao u životu još devet dana pre nego što je preminuo - prisetila se udovica.

- Zbog toga je gledao da se manje kreće i viđa sa ljudima, uglavnom je sedeo kod kuće. Viđao se uglavnom sa NIkolom i sa kumom sa kojim je išao u teretanu. Mislim da je moj suprug imao poverenja u Nikolu Kačarevića, družili su se. Dolazio nam je u kuću, mi smo išli kod njih. Znam i da je moj muž, kada je Nikola bio na idržavanju kazne išao da ga obilazi i da mu nosi pakete - izjavila je ona tada.

Pojasnila je i da se sa starletom Tamarom Đurić družila u tom periodu, kao i da su bile u svakodnevnoj komunikaciji.

- Moj suprug i njen suprug su se družili, uglavnom smo se viđali u parovima, a po nekada i same - navela je ona.

Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES



Optuženi Nikola Kačarević je posle njenog svedočenja izašao za govornicu i naveo da nije tačno da je on pozvao Šarca, već da je bilo obrnuto.

- Mene je Šarac zvao u 9 sati ujutru, rekao sam da ne mogu da se dogovaram još jer Tamara spava, bila je trudna. On je pozvao mene i rekao da ide u "Ušće" da kupi nešto detetu. Pokojni Šarac je insistirao, mi smo se našli u "Ušću" i eto - rekao je Kačarević.

Kako je naveo, dok je na putu ka "Ušću" kupovao materijal za ormar koji su trabali da nameste, pozvala ga je Tamara i rekla mu da ide na ručak sa Sanjom Šarac. Više puta je pred sudom ponovio da nije zvao on Šarca da se vide toga dana, već Šarac njega.

- Mi smo se poznavali od 2008. godine, izlazili smo družili se, kada sam otišao u zatvor 2013, on me posećivao, slao mi pakete, a kada sam izašao 2019. redovno smo se družili, išao sam na njegove rođendane, rođendan njegove žene, deteta, on na rođendane moje žene. Celo leto 2020. proveli smo svi zajedno porodično na mom gliseru kod Ostružnice, deo leta smo bili svi zajedno sa ženama u iznajmljenoj kući kod Novog Sada, uživali, kupali se u bazenu - pričao je optuženi Kačarević o bliskosti sa ubijenim Šarcem.

Inače, prema dokazima koje je tužilaštvo dostavilo, a među kojima je i presretnuta Skaj komunikacija pripadnika "vračarskog klana" u kojoj takođe pominju starletu, odnosi se na pripreme za ubistvo Šarca, tokom kojih su mesecima tražili lokaciju i razmatrali kao mesto zločina nekoliko poznatih restorana u Beogradu.

Vušović bio u komunikaciji sa Kačarevićem Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Vođa grupe Nikola Vušović, 30. avgusta 2020. prema dostavljenim porukama, obavestio je pripadnike grupe preko Skaja da će se Šarac narednog dana sastati sa Kačarevićem i njegovom suprugom u restoranu i daje detaljne instrukcije ostalim pripadnicima grupe koji su već raspoređeni:

- I samo smireno i odlučno i da ugasimo smrada cinkaroškog, meta nam je najveći smrad u Beogradu. Za stolom će biti ona Tamara Đurić, starleta, pa ćete prepoznati lako, ali nemojte da pogodite nju ili drugog momka za stolom što će sedeti sa ovim. Samo ovog, koji nam je meta, overite ga u glavu, obavezno i paljba! - glasi poruka.

- Ona će da bude orijentir - piše u poruci koju je navodno poslao optuženi Filip Golubović.

Vušović: Nema promašaja tu, daćemo vam tačno gde sede od vrata koji sto, ko je sve za stolom, šta imaju na sebi. To je sutra hajdučki ustanak.

Narednog dana, Vušović obaveštava ostale da je sve spremno i daje im poslednje instrukcije. Pripadnike grupe potom obaveštava da je meta stigla u restoran i objašnjava im tačnu lokaciju gde sede.

Vušović: Meta ima ljubčastu majicu. Znači samo smireno i odlučno kada uđete u baštu desno od ulaza širok sto, sve kako smo pričali i napad u metu i paljba. Sedi ona starleta za stolom, Tamara.

Međutim, pošto pojedini saradnici kasne, u 19 sati šalje novu poruku: "Ajde braćo, eno ga smrad jede dezert da mu serviramo poslednju večeru".

Tog dana, Šarac međutim nije ubijen, ali su oni nastavili da ga čekaju na drugim lokacijama za koje im je navodno Kačarević javljao da se sastaju.

Šarac upucan u Ušću Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Meni dođe svaki dan da se organizujemo da zavežemo ovog što ga namešta, koliko me izlude budala više. Al ne laže sigurno, i onaj dan ga je tempirao, ali nismo mogli - piše u jednoj od poruka.

Nekoliko dana kasnije, krajem septembra 2020. Vušović ponovo šalje poruku u kojoj kaže da sumnja u Kačarevića.

- I ovaj to što ga namešta mi deluje da vrda, sam je hteo da dobije pare za to, sve ponudio al se us..o valjda, otkud znam. I njega ćemo da zakopamo kad ovog odradimo, budala da nas j..e ovde.

- Ma, meni taj što treba da ga namesti deluje kao da će nas trojicu da servira njima - pisao je Filip Golubović, ali mu Vušović odgovara:

- Neće, proverili smo to već, prvo smo ga testirali i što je rekao tako je i bilo. Čuva se ovaj, ali od nas nema uporniji, ne može ništa da ga sačuva.

Spremali likvidaciju Kačarevića U februaru 2021, pošto su vođe vračarskog klana saznale da je jedan njihov uhapšeni pripadnik progovorio u crnogorskoj policiji, Vušović i optuženi Dario Đorđević dopisuju se o tome kako ih isti scenario čeka i u Beogradu "ako ne ubiju Nikolu Kačarevića", kog zovu Sosa.

Vušović: Nađite neku kuću pa da ga navuku tu, i da, tu nema druge.

Đorđević: Smisliću sve, mislim da je gotovo, sve će da nas dignu.

Vušović: Šta drugo da radimo, plašim se da će Sosa da propeva. Dok razgovaraju o Saviću koji će "sve da ih namesti", ponovo raspravljaju i o tome da li da ubiju Kačarevića.- Ako ne ubijemo Sosu, isti nas scenario čeka, ti si lud ako misliš da možemo da se provučemo - napisao je optuženi Dario Đorđević Dekster navodno 8. februara 2021. Vušoviću, koji mu je odgovorio: - Nađi neku kuću, pa ga navucite tu, nema druge. Ja se plašim da će Sosa da propeva.

Pripadnici kriminalnog klana, kako se navodi u Skaj prepisci, razmatrali su opciju i da Šarca ubiju kada dođe u stan Nikole Kačarevića, ali muž starlete, navodno, nije se slagao sa tim da se zločin dogodi u blizini stana u kom živi sa suprugom.

- Brate, samo vidi mesto gde možemo auto da stavimo i da reagujemo kad ovaj dođe kod Sose kući, upadamo. Sosa će misliti da ćemo da ga odsečemo kao murija, ali nećemo, nego će naši da uđu u stan i da oderu i njega i Sosu - napisao je Vušović.

Kao direktni izvršioci zločina u "Ušću", podsetimo, označeni su Lazar Ilić i Strahinja Savić, koji su istog dana kada se pucnjava dogodila pobegli u Crnu Goru. Međutim, uhapšeni su u januaru 2021, a pripadnici klana su, pošto su dobili informaciju da je Savić pristao da sarađuje sa istražiteljima i otvori im Skaj telefon, odlučili da ubiju i njega. U pritvor su mu, kako se navodi u optužnici, poslali pečenje u koje su ubrizgali cijanid. Međutim, nisu znali da je vrelo meso apsorbovalo otrov i da je Savić zbog toga preživeo.

Vušović je, kako se navodi, potom istraživao na internetu i došao do zaključka da je delotvorniji otrov "botulinum toksin".

Vušović: Najeo se pečenja, lepo mu je bilo, a ništa nije osetio jer je isparilo. Ovo nam treba, "botulinum toksin". Razmišljam da preko nekog doktora to nađemo, ili hemičara. To je najjači otrov na svetu, cijanid je k...c, jeste opasan, ali su sve to testiranja na životinjama. Zanima me jel se taj "botulinum toksin" primenjuje u farmaceutskoj industriji, da ga nisu osiromašili. Znači, liže prste, pojeo sve i smeje nam se, a onaj ker je umro (testirali cijanid na psu), ali su mu dali posle 15-20 minuta na hladan ćevap.

Vođa klana, kako se dodaje u Skaj prepisci, potom je kontaktirao Kačarevića, i tražio da preko supruge Tamare Đurić pokuša da nabavi taj otrov.

Vušović:Treba da se nabavi nešto, ako je Tamara dobra sa nekim doktorom plastičnim hirurgom, platiću, ne pitam. "Botolinum toksin", to se koristi za botoks. Treba da nije prerađeno, ne pitaj svakog. To je najjači otrov koji postoji, pitaj nekog od poverenja, to je za Debelog.

Kačarević: Ona je dobra sa dosta njih. Mislim da ću nabaviti. Pitao sam Tamaru, kaže da su to ampule.

Vušović: Mora da bude čisto, ne sme prerađeno, kapiraš šta kažem?! Ti nabavi, mi ćemo da testiramo.

Kačarević: Da, da, mogu da nabavim, ne mogu baš tako da pitam. Sutra zovem, ako ima uzeću, ako ne videću na još jednoj strani, al ako neko može, može ona.