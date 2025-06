U novembru 2023. godine u selu Klenak nestao je 21-godišnji mladić Filip Urumović . Od tada od njega nema ni traga ni glasa. Njegov auto pronađen je kod mosta preko Save, a obližnje nadzorne kamere nisu snimile nikakav skok. Porodica smatra da je on živ i dalje, ali da je iz nepoznatog razloga odlučio da negde ode bez traga.

- Trebao je da ide da vrati radno odelo tamo u firmi, pošto ju je napustio. Pa je rekao da ide da kupi cigare supruzi. Ona je otišla tu kod sestrića da pije kafu u bašti i on je otišao i nije ga bilo, i ona ga je zvala ali nije došao. Odmah je išla kroz selo da ga traži. I videla je njegov auto kod starog mosta. Ali, to je samo da nam zavara trag da bi on otišao. Ja imam tamo isto prijatelje kod starog mosta koji su mi rekli da su ga videli na mostu, da priča telefonom. Posle je sišao nasipom i otišao autom negde - objasnio je Jankovski i dodao da je Filipova soba i dalje je onakva kako je ostavio: