Zoran Pavlović (54) došao je u porodičnu kuću Snežane Simić (47) i dok je ona u dvorištu kosila travu on joj je prišao i izbo je nožem 26 puta, a onda je pokušao da izvrši samoubistvo . On je sebi prerezao grkljan i potkolenicu, međutim nije uspeo u svojoj nameri i preživeo je.

Tog kobnog 5. juna 2022. godine Snežana Simić kosila je travu u svom porodičnom dvorištu, to je sve primetio i njen ubica koji je tuda prolazio. Kada ju je ugledao, Zoran je otišao do svoje kuće, odakle je uzeo nož i zaputio se nazad prema Snežani.

- Snežana Simić je sedam do deset dana pre nego što je ubijena došla kod mene u stanicu policije u Barajevu i rekla da ima problema, da je Zoran par puta dolazio ispred Doma zdravlja gde radi, da joj kaže da je voli. To nije bio dovoljan osnov za prijavu protiv njega, a u tom momentu nije imala ništa drugo konkretno da ga prijavi. Koliko znam ona je tada bila sa nekim drugim u vezi, ali ne znam da li je prethodno raskinula sa Zoranom i kada. Ona mi o tome nije ništa rekla, već sam to čuo od drugih u Barajevu, to je malo mesto i sve se zna - govorio je tada svedok.