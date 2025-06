Detalji likvidacije Ljubomira Lainovića, ubice iz Atine, kog su saradnici ubili da "ne propeva"

U naredbi za sprovođenje istrage protiv četvorice okrivljenih za ubistvo Ljubomira Lainovića 21. juna 2020. u Crnoj Gori, koja je izvedena kao dokaz pred Specijalnim sudom u Beogradu, navodi se da je Veljko Belivuk od odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera tražio da se likvidira njihov saradnik.

Lainović je, kako se sumnja, sa Belivukom, Zvicerom i ostalim optuženima učestvovao u likvidaciji Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini. Kako se navodi, on je sa još trojicom optuženih, među kojima je i Milinko Brašnjović, zvani Fejs, ušao u restoran u kom su sedeli "škaljarci" i pucao u Stamatovića. Posle zločina, neko vreme se navodno skrivao sa Brašnjovićem u Severnoj Makedoniji, a potom su utočište našli u kući saradnika Ratka Živkovića u blizini Danilovgrada. Upravo iz te kuće, kako sumnjaju crnogorski istražitelji, kobnog dana ga je kolima na mesto u šumi na kom su iskopali raku odvezao Živković, uz izgovor da idu da vežbaju pucanje iz kalašnjikova, gde je ubijen hicem iz pištolja u glavu.

Ubistvu saradnika klana, za kog su svedoci saradnici tokom suđenja Belivuku izjavili i da je bio direktni izvršilac likvidacije Ljubomira Markovića Kiće u novembru 2019. u Beogradu, prethodile su poruke koje su navodno vođe klana razmenjivale preko Skaja.

Navodno, početkom juna, Belivuk koji je optužen da je i sam sa Lainovićem učestvovao u likvidaciji u Atini, od Zvicera je tražio da Lainović bude ubijen jer je "lud i da će sve da ih izda za Atinu ako bude uhapšen".

- Brate, kako si? Moramo nešto da pišemo ti i ja, ali baš je ozbiljna tema. Oko Džihada (Lainović) i Fejsa (Milinko Brašnjović). Imaćmo problem i vi i mi. Fejsa možemo da unormaliimo, ali Džihad baš preterano se.e. Prvo pišu da im je frka oko Grčke, siguran sam 200 posto da će namestsiti sve ako padnu. A drugo, danima pišu katastrofalne poruke, vređanja najgora ona. Razočarani su u vas, tebe, celu ekipu, sad smo im samo mi braća. Mi danima pokušavamo na lep način da ih vratimo i da rešimo to. Oni su ili za neku akciju da uđu da se raznesu ili da oderemo Džihada, a Fejs može da se urazumi. Smeta im sve. Prvo što su dobili duplo manje para nego što im je "obećano", drugo zato što su očekivali posao, a vi ih držite kao robove, zato što smo mi zaje..niji, a slušamo vas... Brate, nije normalan. Eto to samo - piše petnaestak dana pre ubistva Lainovića u Crnoj Gori Belivuk vođi kavačkog klana, a onda nastavlja.

- Ti samo vidi jel da dođemo dole i da ga oderemo i bacimo u more ili zakopamo ili da dolazi za Srbiju. Mene samo strah ako padne da je to to. To mora da se uradi. Brate, neću se ogrešiti nikada, ali ako ćemo da razmišljamo da li će da pređu kod drugih, nameštaju muriji ili ne zna šta još, biram nas - piše između ostalog u poruci za koju tužilaštvo tvrdi da je Belivuk poslao Zviceru pre odluke klana da ubije svog saradnika.

Istovremeno, kako tvrdi crnogorsko tužilaštvo i Radoje Živković, Žuti, inače rođak Radoja Zvicera obaveštavao je odbeglog vođu "kavača" da moraju da ubiju Lainovića.

- Kume, ako bude trebalo jedan da se smrad zakopa ovaj što je ubio onog u Atini, oće da nas izda sve. Ovaj Džihad smrdljivi. Zamisli smeće. Je..m li mu sve - napisao je 17. juna 2020. navodno Zviceru, a potom ga narednog dana pita da li da ga "odvedu u šumu, iskopaju rupu, oderu i zakopaju".

Vujotić: Neka kupe pumpu za loze i 20 litara kiseline sone. Da sve oko rupe kada završe i njega u rupu dobro isprskaju.

Ratko Živković: Evo me u šumu sa Hugom (Perunović), imamo sve, znamo kako ćemo, to je to. Sutra kopamo i to je to.

Radoje Živković: Hoćete li da ga kidate i palite ili kopate?

Ratko: Kopamo i kiselinom pospemo i džak kreča

Radoje: Idete kao na ispucavanje iz kalaša. Džihad sa tobom, Hugo čeka kod rupe.

Ne sluteći da mu "prijatelji" spremaju likvidaciju u vreme dok su ga skrivali posle zločina u Atini u kući Ratka Živkovića, prema dokumentima iz Crne Gore, Lainović je slao fotografije i poruke preko Skaja Marku Miljkoviću, najbližem Belivukovom saradniku i kleo mu se u očev grob na odanost.

Belivuk slao poruke Zviceru Foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Privatna Arhiva

- Ti, Soprano (Belivuk) i Fejs (Brašnjović) ste moja porodica. Svima se ostalima na glavu pose*em. Ma šta god da je, u to nikada ne posumnjaj, za vas troje, očevog mi groba, na metak skačem. Sve ostalo je suvišno - navodno je pokojni napisao Miljkoviću nekoliko dana pre nego što su ga saradnici sa kojima je učestvovao u najtežim krivičnim delima ubili. Inače, Lainovićev otac Branislav Lainović Dugi ubijen je 2000. i važio je za žestokog momka devedesetih.

Početkom juna, pre nego što je ubijen, Lainović mlađi je navodno Miljkoviću slao fotografije iz kuće Raka Živkovića, pored njegovog bazena i iz dvorišta iz kuće iz koje su ga i namamili, odveli u šumu i ubili.

Inače, pripadnik klana Nikola Spasojević, Miljkovićev kum, koji je odlučio da progovori o zločinima i postane svedok saradnik, priznao je da ga je Belivuk u junu poslao na granični prelaz Jabuka sa Crnom Gorom da "pokupi Lainovića i odveze ga u klanicu u Ritopeku, jer im se nešto zamerio".

- Kada sam stigao na Jabuku, pojavio se Milinko Brašnjović, sa više kofera. Pitao sam gde je Lainović, rekao je da će on da dođe drugi put - ispričao je Spaosjević navodeći da mu nije pominjao da je Lainović već ubijen. Međutim, kada su stigli na stadion Partizana, Belivuk mu je pokazao fotografije.

- Veljko mi je tada na stadionu pokazao sliku Lainovića, bio je krvav, sav izranjavan, ceo krvav, ali ne znam da li je iz vatrenog oružja ili nožem. Posle su mi rekli, da su se posle iz Makedonije on i Brašnjović prebacili u Crnu Gori i da je počeo mnogo da laje. Navodno se jednom napio u Crnoj Gori i rekao da će da radi za onog ko mu da više para - ispričao je navodeći da su mu rekli da je njega ubio izvesni Zemo.

Nadimak Zemo, prema navodima tužilaštva, koristio je odbegli Ratko Živković. On je, kako se navodi, bio najveća krtica u ratu klanova koji je uspeo da se približi "škaljarcu" Alanu Kožaru. Kožar je za ubistvo prijatelja u Atini sumnjičio upravo Lainovića, a Zemo mu je obećao da može da ga nađe i ubije za 400.000 evra, što je i učinio.

- Sumnja se da su tako od "škaljaraca" naplatili ubistvo svog saradnika u kog su počeli da sumnjaju da bi mogao da progovori, a istovremeno je Zemo zadobio poverednje Kožara i na taj način su uspeli da otkriju da se on skriva na Krfu. Ista kriminalna grupa, potom je u julu 2020. Kožara i Damira Hodžića ubila ispred vile koju su iznajmili na tom grčkom ostrvu - podseća sagovornik Kurira.

O ubistvu Lainovića, pred sudom je svedočio i drugi pripadnik klana koji je postao svedok saradnik, Srđan Lalić. On je naveo da mu je Marko Miljković pokazao slike mrtvog Lainovića, i da je od njega tražio da "sprži" Skaj telefone Lainovićevoj majci i bratu.