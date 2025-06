- Dogodio se jedan nemio događaj, situacija koja nije prilagođena za decu u osnovnoj školi, nepoznate osobe angažovale su svoje ljude, da deci podele neprikladan sadržaj, fotomontiran, namešten, sa određenim naznakama, i to se sve dogodilo u osnovnoj školi gde idu moja deca. Razredni starešina me je obavestio i predočio apsolutno sve detalje vezano za to. Ja sam porazgovarala sa direktorkom koja je sprečila dalji haos koji je mogao da nastane u toj obrazovnoj ustanovi, zbog toga što je neko ko je želeo da naudi mojoj deci. Sva sreća, brza reakcija direktorke škole koja je pozvala policiju i koja je odmah izašla na lice mesta i zaustavila, pa mogu da kažem, jedan teror nad decom - rekla je Stanišićeva.