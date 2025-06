Prijatelji ubijenog mladića ostali su u šoku nakon što su saznali da je Ivan ubijen, kako kažu, mladić nije imao ni oca ni majku, niti je, koliko oni znaju, bio upleten u kriminalne poslove.

- Ivan A. je radio na građevini, ostao je bez oba roditelja, on nikome ništa nije skrivio, verovatno je meta bio muškarac sa kojim je on bio pre toga, a on je na kraju platio glavom - rekao je jedan prijatelj ubijenog mladića.