x 9. maj 2007 - Hrvatski košarkaš Jovan Manević ubijen je u kafiću "Zodijak", kada je motociklista najpre parkirao crni motocikl "dukati" malo dalje od bašte kafića, a zatim je otrčao do ograde kafića, iz crvenog ranca izvadio pištolj i iz neposredne blizine ispalio tri hica u grudi košarkaša. Motociklista je kasnije identifikovan kao Milanko Ivanović zvani Crni iz Čajetine,a ispostavilo se da je meta bio Goran Marić, ali je pogrešno identifikovao Manovića jer su imali sličnu odeću.

x 28. februar 2015 - ubijena je Jasmina Opačić, supruga Nenada Opačića, vođe veterničkog klana, dok se sa njim vraćala iz restorana u kom su proslavili godišnjicu braka. Istraga je utvrdila da je meta bio Nenad, koji je u to vreme bio na slobodnom vikendu iz zatvora, a da je Jasmina slučajno ubijena.

x 13. septembar 2017 - Nemanja Stojanović (27), advokat iz Jagodine, ubijen je ispred svoje zgrade kada je na njega pucao još uvek neidentifikovani ubica. Istragom je utvrđeno da u njegovoj zgradi živi kriminalac koji vozi isti automobil kao i on, pa je napadač pogrešio metu i pucao u advokata koji se u tom momentu vraćao kući iz kafića.

x 5. januar 2019 - Nebojšu Marković greškom je ubio plaćeni ubica Čaba Der. Marković je u tom momentu pakovao kolica za dete, dok je prava meta bio njegov rođak Aleksandar Šarac, blizak škaljarskom klanu. Naime, u presretnutoj Skaj komunikaciji između pripadnika vračarske grupe nađena je i poruka: "Onaj što je Čaba omanuo, pa mu je ubio zeta, nema veze, da se ispravi". Iz poruka se zaključuje da je Čaba Der trebalo da ubije Šarca.

x 14. oktobar 2020 - Adis Spahić, zet Damira Hodžića, pripadnika škaljarskog klana, ubijen je u kući u Spužu, gde je dovezao Hodžića, koji ga je prethodno zamolio za tu uslugu. U kući su ih, prema optužnici, sačekali Veljko Belivuk, Marko Miljković i njihovi saradnici i obojicu ubili hicima iz pištolja. Spahić, koji nije imao veze s kriminalom, ubijen je jer se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.