- Žalosno je da se uopšte desi ubistvo. Žalosno je da postoje plaćenici. Naše krivično zakonodavstvo u poslednjih nekoliko godina je zbunjujuće. Kazne za ubistvo su se menjale kao letnja i zimska garderoba, čas 40 godina, čas 20, čas doživotna, pa opet ne može doživotna. To je igranje sa najuzvišenijim, sa ljudskim životom - upozorio je on.

- Čovek koji je ubio ženu pred decom dobio je prvostepeno doživotnu robiju, a onda apelacioni sud smanji to na 20 godina. I on ide da izdržava kaznu sa nekim ko je za ubistvo dobio 37.

- Opet imamo situaciju da je za teško ubistvo optuženo maloletno lice. Zna se da oni ne mogu da dobiju doživotnu kaznu i to se koristi, oni postaju izvršioci jer znaju da neće krivično odgovarati kao odrasli. Šaljemo poruku da do određene godine mogu slobodno da ubijaju.

- To su mladi iz siromašnih porodica, nestabilnog karaktera, sa dosijeima. Regrutuju se iz zatvora i sa ulice. Oni su lak plen, žele afirmaciju u kriminalnim krugovima. Za par stotina evra izvršavaju naloge. To nije profesionalno, to je tragično.