- Grupa je svakodnevno išla u opservaciju mete, a kada je logistički razrađen svaki detalj likvidacije, egzekutori su krenuli u akciju. Naoružani do zuba uspeli su "smartom" da uđu u elitno naselje u Kijevu i čekali Zvicera ispred zgrade. Crnogorci Đukić i Tuzović, koji su bili parkirani nasred ulice, kada su uočili Zvicera istrčali su iz automobila - navodi sagovornik i objašnjava da su atentat snimile nadzorne kamere.

Srđan Lalić: Nismo se videli nikada, intenzivno smo bili u kontaktu, puštao mi je glasovne poruke. To je bio on. I ti i Veljko ste rekli da je on.