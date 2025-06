- Najbizarniji incident koji su "valjevci" napravili tokom postupka, dogodio se 2019. godine. Tokom suđenja je došlo do rasprave u sudnici zbog jednog od brojnih zahteva za izuzeće sudija u ovom postupku. Optuženi Zoran Jeličić se javio za reč, izašao za sudsku govornicu, izvadio žilet i isekao se po vratu i ruci. Prethodno je optužio sudsko veće da štiti Nebojšu Joksovića Joksu, svedoka saradnika u procesu protiv Darka Šarića, a zatim pokušao da se zakolje! - podseća izvor.

Nekoliko meseci kasnije, u februaru 2020. Jeličić je tokom suđenja skinuo pantalone i gaće u sudnici i pomokrio se u boksu za optužene , iz kog je pratio suđenje, naočigled sudskog veća, tužilaca, advokata i ostalih optuženih! Revoltiran što mu sudija nije dozvoljavala u tri navrata da ode u toalet, on je u punoj sudnici spustio pantalone i okrenut sudskom veću izvršio malu nuždu.

Za njim je Specijalni sud u Beogradu naredio je raspisivanje poternice zbog pretnji ubistvom koje je uputio postupajućoj sudiji. Jeličić je sudiji poslao pismo u kojem joj preti smrću i navodi da je "nimfomanka" i "tigrica u krevetu"! On tvrdi da su mu to "rekla dvojica advokata koja su to pričala u hodniku Specijalnog suda".