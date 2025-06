- Kada se sve to dešavalo, ženu koja je sedela do čoveka upitala sam ko je to, ona mi je rekla da je njen suprug. Pitala sam je i da li će da reaguje, a ona je rekla da nema ništa s tim i okrenula glavu. Zaključila sam da su kolektivno umešani i da im je to u redu - navela je.