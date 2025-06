- Najčešće greške koje se prave kod utapanja, obično su u 99% slučajeva vezane za precenjivanje svojih mogućnosti. To je trenutak kada neko misli da može da prepliva, da mu to ništa ne predstavlja problem, a zapravo u tom trenutku gubi realnost i razum - objasnio je Kerkez.

- Ima logike to što kažete, popodne i uveče. Ljudi se više opuste, misle da su sigurni jer su već u toku dana više puta ulazili u vodu, smatraju da je sve to rutina. U međuvremenu se jelo, pilo, bilo je možda i alkohola. Sunce je učinilo svoje, popusti pažnja, dođe do zamora, gubitka snage. Ima zaista logike da se to dešava u popodnevnim satima - rekao je.