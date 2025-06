Bračni par, poreklom iz Srbije, našao se krajem maja na sudu u Beču u Austriji i to nakon prijave njihovog prvog komšija, koji je takođe sa ovih prostora, da su ga napali, naneli mu povrede i pretili mu .

Pretnje metalnom šipkom

Šok u sudnici zbog rolne papira

Međutim, na nedavno održavnom ročištu, Zlatko K. je šokirao sudsko veće i to kada je iz džepa izvadio rolnu toalet papira i pokazao je svima u sudnici .

- On je tvrdio da je to oružje kojim je napao svog komšiju. Na taj način želeo je da poruči da nikakvog noža nije bilo već da je u momentu napada u rukama imao rolnu toalet papira. On je dodao da je sve vreme pokušavao da smiri strasti i da nije nikoga napao - dodaje izvor u tekstu.