- Znajući o kakvoj se nepredvidivoj reci radi i koliko je brza , samo sam pomislio da ga voda nije odnela do reke Ibar, toga sam se plašio... P ritom dečak ne ume da pliva, crne slutnje su me obuzele - priseća se Marko koji je još uvek pod utiskom, iako je osamnest godina u vatrogasnoj službi.

- Kad smo stigli, zatekli smo dečaka na ivici obale kako stoji ukopan u mestu. Bujica vode ga je odnela do tamo. Sav je bio uplašen i nije želeo da sarađuje sa nama, jedva je prihvatio našu asistenciju. Popričao sam sa njim, rekao sam mu da je na sigurnom i da se neće sigurno udaviti. Zagrlio me je jako i tako čvrsto me je držao sve dok nismo stigli do auta - kaže Marko.