U Specijalnom sud u Beogradu danas su pušteni razgovori vlasnika kuće strave u Ritopeku, Vlada Draganića , u kojoj su prema navodima optužnice Veljko Belivuk , Marko Miljković i ostali pripadnici kriminalnog klana dovodili žrtve, ubijali ih, komadali njihova tela i mleli u mašini za industrijsko mlevenje mesa a koji je bio na "merama" srpske policije uoči hapšenja i to pod kodnim imenom Jatak.

Draganić : Nedelja danas, dok vi krenete, ko zna kad će on. Jer ne znam, koliko podloga treba da odstoji, jedan dan?

Na suđenju su prikazane i putanje kretanja "opel astre" Vlada Draganića od decembra 2020. do 5. januara 2021.

- Trase su do Mirijeva, Ritopeka, Borča, na dan 4. januara 2021. prati se kretanje od Ulice Živka Davidovića, preko Vrčina do Ritopeka i nadaz do Živka Davidovića - rekla je sudija.