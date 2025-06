- Učenik sedmog razreda je inače problematičan, otac mu je u zatvoru. On je juče došao u školu i deci rekao "da će napraviti masakr". Rekao je da bi to učinio u petak, 13. juna, kada je i poslednji dan škole za osnovce. Neko je to primetio, ozbiljno shvatio i prijavio, pa je došla policija. On je priveden i u toku je rad na slučaju - kaže naš izvor i dodaje da su roditelji vrlo zabrinuti.