- Nažalost ova tema je crna, ali svakodnevna, stalno neko napušta ovaj život ni kriv, ni dužan. Da li to mora da bude tako? Moje duboko ubeđenje govori da ne mora. Ova situacija zasigurno ima svoje rešenje. Uvek se pozivam na struku, ljude koji znaju, a tema je jako kompleksna. Svi koji voze misle da znaju sve, a u finesama jako malo znaju, da je to tako lako rešili bismo ovaj problem. Zašto dozvoljavamo da od dece do odraslih svakodnevno neko ni kriv, ni dužan napusti jedini život koji imamo. Svako da sve od sebe da spreči nesreću, ali niko u tome uspeva, radi se o deliću sekunde.

- Krenimo od uzroka, dakle po uobičajenim istragama uvek se vapi za motivom, ali ovde motiva nema, niko ne želi da mu se ovo dogodi. Međutim, uzroci su ponašanje vozača, kako čoveka obučiti i navesti na to da ima drugu vrstu navika u ponašanju u saobraćaju. Obuka mora da bude drugačija kako bi i rezultati bili takvi. Agresija je faktor jer se danas sve ubrzalo, svi su ubrzani, automobil nam omogućava da brže stignemo od tačke A do tačke B, a čovek hoće i brže od toga, to je stanje organizma, od nervoze i agresije dolazi do ovakvih rezultata. Suština je u filozofiji vožnje, kako svim vozačima ugraditi to kao naviku. Navika da vozi tako da prvo vodi računa o drugome i o sebi.