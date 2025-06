Roksić je poslao fotografiju dečaka koji je pretio nožem da će pobiti decu, a sada je i objasnio do kakvih je saznanja došao:

- Iz razgovora sa roditeljima i pedagozima, došao sam do zaključka da je važno naglasiti nekoliko stvari. Fotografije onog tipa koje sam dostavio su cirkulisale društvenim mrežama i u tom odeljenju su to svi videli. Na fotografiji se vidi nož, koji predstavlja bajonet na automatskom oružju, tipa kalašnjikov, znači to je borbeni nož. Neka se sada sve ovo uzme sa rezervom, ali priča se u toj školi da je dečak iskazivao crtu nasilja, da je imao incidente u školskom toaletu, da je napadao decu oduzimajući im novac za užinu – kaže Roksić i dodaje: