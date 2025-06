- Takođe, napomenula bih da se tokom današnjeg dana na teritoriji Austrije pojavio veliki broj ljudi koji su takođe pokušavali da sačine slične pretnje jučerašnjem masakru i to je nešto što je, uslovno rečeno, i prirodno kada se ovako nešto desi. Imali smo prilike to i da vidimo nakon 3. i 4. maja, dakle to je neki "butterfly efekat", kako ga najčešće nazivaju stručnjaci, ali svejedno, ovo nam je i opomena da povedemo računa. Austrija je do skoro važila za jednu od najbezbednijih zemalja sveta.