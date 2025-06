Kako smo već naveli, društvene mreže su preplavljene objavama o brutalno ubijenom srpskom policajcu. Prvo je rođak, osnosno stric Nikole Krsmanović objavio niz fotografija i kratak video snimak na kojima on pozira go do pojasa u dvorištu dok roštiljaju. Na svakoj slici može se videti osmeh policajca dok sede nasred dvorišta i poliva se vodom iz creva. Takođe, simbolično ovu objavu prati pesma "Ognjište" od Peđe Medenice u kojoj se navodi: "Tu gde sam se davno ja rodio, gde se otac Bogu molio u kući toj gde su me uneli davno božuri su uveli. Kog greje sad moje ognjište, koga deli moje dvorište, ko bere to moju jabuku, ko to spava na mom jastuku" - tužne su reči pesme.