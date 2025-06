Vođi kavačkog klana Radoju Zviceru , kao i njegovim beogradskim saradnicima Nikoli Vušoviću, Veljku Belivuku, kao i ubijenom vođi "škaljarca" Jovanu Vukotiću i njegov pokojnim saradnicima Stevanu Stamatoviću, Alanu Kožaru, Miletu Raduloviću Kapetanu, osim rukovođenja delom podzemlja, zajedničko je i to što su sudeći po fotografijama prikupljenim sa Skaj aplikacije, voleli da razmenjuju selfije.

- Radoje Zvicer napravio je veliki broj selfi slika, najčešće u ogledalu, koje je slao saradnicima. Na nekima je u teretani u kući, na drugima je go do pojasa ili samo u vešu. Neke od njih prate poruke, najčešće one u kojima sagovorniku kom šalje poruku govori o svom oporavku posle ranjavanja u Kijevu - objašnjava naš sagovornik.