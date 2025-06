Svirepi zločin se, podsetimo, dogodio, 13. juna 2024. godine u stanu u kom su živeli Tutinac, osumnjičeni ubica i još jedan muškarac iz Rumunije. Kobnog dana osumnjičeni se prvo posvađao sa Nenadom, a potom je sukob eskalirao u tuču i to naočigled Rumuna. Sukob se smirio, a sutradan je otkriven zločin - Bosanac je uzeo nož i unakazio Nenada, kog je na kraju izmasakrirao, prerezao mu je i grkljan. Ubica je pobegao, ali je kasnije uhapšen.

- Nešo moj, danas je godinu dana od kada su te primorili da nas napustiš. Sve do tada si verovao da su ljudi-ljudi. Nisi mogao ili nisi hteo da poveruješ da među njima ima i zveri kao što je onaj koji te je na zverski način otrgao od svih koje si voleo i koji su te voleli. A nisu manje zveri ni oni koji mu još ne sude i koji ga štite. Počivaj u miru, neka te anđeli čuvaju. Bog će na kraju sve staviti na svoje mesto jer samo on donosi konačnu odluku o kaznama i nagradama - piše u potresnoj objavi tetke žrtve na Fejsbuku.

"Neka počiva u miru", "Laka mu zemlja, a porodici saučešće. Neka mu je večni pomen i carstvo nebesko. Amin", "Nešo, počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju", "Ako je jedan Tutinac zaslužio raj to si ti brate. Vidimo se na nekon boljem mestu", "Dragi Nešo, počivaj u večnom miru zajedno sa svojom majkom", "Strašno što pitom čovek misli da nema nigde opasnosti za njega i on onda tako zverski nastrada. To su ljudi strašila", "Nešo naš dobri..." - samo su neki od brojnih komentara ispod objave.