Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila

Tako teška alkoholisanost (više od 1,20 do 1,60 mg/ml) kao sankcije povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), ali i devet kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci.

Treba napomenuti da, u slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, kao i zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.

Veoma teška alkoholisanost (više od 1,60 do 2,00 mg/ml) podrazumeva, uz prekršajni postupak, još novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci.