Više javno tužilaštvo u Somboru potvrdilo je za Kurir da je Željko T. (62) osuđivan za krivično delo nasilje u porodici sa smrtnom posledicom. On je, kako su nam iz tužilaštva potvrdili, tokom porodične svađe lišio života svoju majku, zbog čega je i osuđen na zatvorsku kaznu, koju je u međuvremenu i izdržao.

- Po selu se priča da je Željko tukao oca, a njegova sirota majka želela je da prikrije to i da zaštiti sina. Kada je njen muž umro, rekla je kako se on udavio jabukom, a svi smo ubeđeni da ga je sin ubio. Nesrećna žena je sve vreme tvrdila da je smrt njenog muža splet nesrećnih okolnosti, a na kraju je i sama stradala os sinovljeve ruke - kaže jedan meštanin i dodaje da je Željko T. majku nakon rasprave gurnuo niz stepenice, posle čega je bila hospitalizovana, ali je, nažalost, podlegla povredama.

- Željko nije odgovara za navodno ubistvo oca, mi svi mislimo da je majka odbranila njega i zahvaljujući njoj nije ležao u zatvoru, ali vidite, on je samo nekoliko meseci nakon toga, majku, nakon kraće rasprave, gurnuo niz stepenice , a ona je u bolnici dan kasnije preminula. Tada je bio uhapšen i osuđen, ali meni se čini da je kratko bio u zatvoru - priča nam meštanka.

- Pre dva dana sam ga videla kako šeta unučiće, delovao je kao da se promenio. On je, inače, osobenjak, sa nama nije razgovarao nikada, on i njegova žena oboje su fakultetski obrazovani, ali ona je prijatna, uvek se javljala, dok on i ne baš - priča nam meštanka.