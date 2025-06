- Ona se radi kada nema dovoljno adekvatnih dokaza, kada se postavlja pitanje opravdanosti optužnice, kada se osporavaju raniji iskazi. Dakle, sada, u prisustvu svih aktera, pokušava se rekonstruisati svaki detalj događaja - rekao je on.

On je objasnio da su značajni i tragovi krvi pronađeni u vozilu, ali da nije bilo tragova Danke Ilić, niti na vozilu, niti na alatima. Ocenio je da čak ni saobraćajno veštačenje nije potvrdilo kontakt vozila sa devojčicom.

- Ako su izjave date u prisustvu tužioca i branioca, bez obzira na kasnije povlačenje priznanja, one se uzimaju kao relevantne - rekao je on, dodajući da odbrana sada koristi nedostatke u dokazima, uključujući pitanje gde je telo, kako je moguće da nisu pronađeni tragovi, i koliko je vremena prošlo do navodnog uklanjanja tela.