- Još uvek se traga i radi na pronalaženju NN izvršioca ovog krivičnog dela. Znači neutvrđenog dana je to krivično delo izvršeno. Rođaci su to primetili prilikom čišćenja grobnog mesta, pa su primetili te delove drvenog sanduka razbacane po grobu. Ukradena je manja količina deviznog novca, kao i zlatan nakit koji je bio na pokojniku. Rođaci su prijavili da to nedostaje i da su to nepoznati počinioci odneli. Navodno je to bilo u drvenom delu sanduka koji je bio razbijen - rekao je izvor.