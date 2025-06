Ideja da se sagradi crkva u Bačkom Gračcu, kako saznajemo, potekla je upravo od Zvonka Banjeglava. On je, svojevremeno, govoreći na ovu temu za jedan lokalni list izneo detalje o tome kako je došao na ideju da crkva i bude izgrađena. Ovako je govorio pokojni Zvonko te 2020. godine:

- Cela ideja je bila moja pošto smo bili mesto gde nije postojala crkva. Pre 20 godina sam mislio da treba da se vratimo tamo gde nam je mesto, da se vratimo i veri i onome šta smo. Odlučili smo da u centru damo plac za izgradnju crkve, a onda smo i doneli odluku i da crkvu izgradimo. Crkvu smo izgradili za godinu i mesec dana, da bi se i dan danas bavili njenim uređenjem. Deo sredstava za izgradnju pribavljen je i donacijama pojedinaca. Oko crkve smo podigli kovanu ogradu koju smo sami radili, postavljali, uredili travnjak, i doveli do toga da to bude mesto koje liči na nešto i koje okuplja svet. Posebno sam ponosan što sam uspeo na neki način da to privredem kraju, ali naglašavam da ništa ne bih mogao da nije zadruge i podrške ljudi koji me prate u mojim idejama - istakao je tada Zvonko Banjeglav.