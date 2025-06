Kako pričaju, on i supruga imaju dvoje dece, ćerkicu od pet godina i devojčicu koja je uskoro trebalo da napuni dve godine.

On je ispričao i da je V. K. gledao svaki slobodan trenutak da provede sa suprugom i ćerkama i da je bio otac za primer.

- Oni su bili jedna veoma složna porodica, iz aviona se videlo da se mnogo vole. V. K. je veoma radan mladi čovek, uz to je i vrlo požrtvovan. Gledao je da što više vremena provede sa ćerkama. Pretpostavljam da ih je poveo na njivu da se one igraju dok on radi i eto... Trenutak nepažnje izazvao je ovoliku tragediju - rekao je sagovornik.