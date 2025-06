Šaković je brutalno likvidiran u restoranu koji se nalazi na šetalištu u Starog gradu u Budvi i to 17. juna 2022. u večernjim časovima. Ubistvo "škaljarca" dogodilo se naočigled brojnih gostiju restorana i prolaznika, a Više državno tužilaštvo u Podgorici 2023. godine u julu podiglo je optužnicu protiv Beograđanina Luke Pilčevića za koga se sumnja da je direktni izvršilac egzekucije, ali i Kragujevčanina Duška Tanaskovića koji je bio njegov saučesnik. Suđenje u podgoričkom sudu počelo je u martu prošle godine i egzekutoru se sudi u odsustvu s obzirom na to da se od izvršenja zločina nalazi u bekstvu.

"Postoji nešto što nikada ne umire to su ponos, plemenitost i dobrota koje su te krasile brate i zaslužuju vječno sjećanje i poštovanje".

- Tanasković je 29. maja 2022, koristeći falsifikovana dokumenta, u Budvi iznajmio stan i platio ga do 15. jula. Takođe, on je kupio hranu za sebe i Pilčevića, kao i električni trotinet koji su koristili dok su pripremali likvidaciju. Takođe, kako se saznaje, Pilčević je ispalio 8 hitaca u pravcu Šakovića od kojih ga je pogodilo nekoliko 5. On je iskrvatio na smrt, a imao je rane na plućima i bubregu i pogođene su mu aorte.