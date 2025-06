Slušaj vest

Na Karaburmi se 15. juna u ranim jutarnjim satima odigrala prava drama - dvojica muškaraca, predstavljajući se da su policajci, zajedno sa ženskom osobom, nasrnuli su na devojku koja je u tom trenutku prolazila ulicom i zahtevali su od nje da im preda narkotike.

Kako će se ispostaviti, lažno su se predstavili, a od žrtve su oduzeli punjač i novac. Policija ih je nešto kasnije uhapsila zahvaljujući snimku i devojci koja je ceo događaj zabeležila. Žrtva ovog strašnog napada, koja je želela da ostane anonimna, do detalja je ispričala šta se tog jutra dogodilo u jednoj od najprometnijih ulica u tom delu grada.

Na početku razgovora ona je navela da se tog jutra vraćala sa rođendana i da je odlučila da iz autobusa izađe par stanica ranije kako bi prošetala ostatak puta i slušala muziku. Iako izbegava da se kasno vraća kući, tog jutra je u potpunosti svanulo zbog čega nije bila preterano zabrinuta.

- Kada sam prolazila ulicom primetila sam da me iz parkiranog automobila posmatraju dvojica muškaraca. To mi je u momentu bilo čudno, međutim, zbog vetra sam nosila crni duks zakopčan do vrha, kapuljaču i ruke u džepovima, pa sam pretpostavila da je možda neobičan prizor za ovo doba godine - započela je razgovor ova devojka.

Ona dodaje da nije previše razmišljala o muškarcima iz automobila, ali da se za svaki slučaj, nakon što se odmakla od vozila, okrenula i pogledala preko ramena.

- Tad sam videla iste muškarce kako ubrzano kreću ka meni, međutim, već su bili jako blizu, a trotoar kojim sam prolazila je bio uzak, te sam se našla između žbunja i automobila i nisam imala priliku da pobegnem - kaže ona.

"Rekli su mi da se radi o rutinskom pretresu"

Devojka navodi da su je oni odmah zgrabili i oborili na tlo zbog čega je onda počela glasno da doziva pomoć u nadi da će je neko na ulici ili u okolnim zgradama čuti.

Zbog dozivanja pomoći, muškarci su se predstavili kao policajci u želji da, kako navodi sagovornica, pokušaju da je umire i zaustave pravljenje buke.

- Rekli su da se radi o rutinskom pretresu i da su policajci koji patroliraju u civilu. Zbog šoka i adrenalina sam se i dalje otimala pokušavajući da ustanem, dok me je jedan od njih držao na tlu. Odmah sam zatražila da pokažu značke i oni su posegnuli za džepovima naizgled pokazujući nešto, međutim, usled otimanja i obaranja na tlo, nisam mogla jasno da vidim šta vade i da li uopšte vade bilo kakav predmet - kaže ona.

"Na početku nisam dovodila u pitanje njihovu legitimnost"

Ona ističe da je obaranje na tlo i čupanje bilo "poprilično nasilno", s obzirom da je joj je, kako kaže, pokidan nakit i da su polomljeni lični predmeti među kojima su i slušalice koje je imala na glavi.

Foto: Printscreen/Instagram/srbija.sad

- Rekli su mi da sam im zapala za oko zbog navodnog načina na koji sam držala ruke u džepu duksa, a potom su počeli da me ispituju da li kod sebe imam nešto nedozvoljeno. Zbog šoka i brzine kojom se sve desilo do tad, u početku nisam dovodila u pitanje njihovu legitimnost jer mi je na umu bilo da se ovo što pre završi, pa sam počela da praznim džepove i sarađujem tokom "pretresa" - kaže ona.

"Insistirali su da kod sebe imam narkotike"

Sagovornica navodi da se i dalje trudila da glasno govori u nadi da će neko u okolini moći da je čuje, iako više nije eksplicitno dozivala pomoć.

- Dozvolili su mi da se uspravim i ustanem zbog "lakšeg pretresa", ali su me sve vreme fizički držali i grubo gurali od jednog ka drugom. Uzeli su mi sve iz džepova - mobilni telefon, lična karta, bankovna kartica, novac koji sam imala u kešu, slušalice i punjač. Međutim, sve vreme su insistirali da kod sebe imam narkotike, pozivajući se na položaj/pokret stavljanja ruke u džep - priseća se ona.

"Gurnuli su me u ulaz zgrade i oborili na tlo"

Kako kaže, s obzirom da je sve to trajalo otprilike desetak minuta, napadači su se verovatno zabrinuli zbog haotične situacije koja se dešavala na, uglavnom, prometnoj ulici zbog čega su je gurnuli u ulaz od zgrade pored koji je u tom trenutku bio otvoren.

- Tu su me opet oborili na tlo i i dalje zahtevali da predam narkotike koje su pretpostavili da imam kod sebe. Ja sam i dalje bila u šoku, ali pošto je početni adrenalin prošao, počela sam jako da se tresem i da plačem. Tada sam već bila svesna da se ne radi o policajcima i s obzirom da je prošlo barem prošlo petnaestak minuta, kao i da su me sklonili u ulaz gde niko sa ulice nije mogao da nas vidi, počela sam da paničim - kaže sagovornica i dodaje da joj je i dalje teško da se seti najsitnijih detalja.

- Nisam sigurna da li je devojku koja je potom ušla u ulaz pozvao jedan od muškaraca ili je samoinicijativno došla, ali ona se pridružila kada su me uveli u ulaz i odmah mi je bilo jasno da je sa njima. Predstavili su je kao koleginicu koja je tu da izvrši dalji pretres, kao ženski službenik policije - priseća se sagovornica.

"Podizali su mi odeću i dodirivali me"

Ona ističe da su od obaranja na tlo, zatim pretresanja, guranja, držanja i uvođenja u ulaz, napadači ubacivali ruke u njene džepove, zavrtali i podizali odeću i dodirivali je preko odeće po bilo kom mestu gde je fizički moguće sakriti nešto ispod iste.

- Devojka koja im se pridružila je pokušala verbalno da me umiri, međutim, s obzirom da je implikacija bila da je ona tu da izvrši pretres koji bi bio intimniji, pokušala sam žustrije da se opirem i otimam, pa sam ponovo više puta bila obarana na tlo dok su me oni držali - kaže sagovornica.

"Bilo me je strah da bi postali nasilniji"

Jedan od muškaraca je, kako kaže, počeo da joj preti da će je odvesti u policijsku stanicu ako ne bude sarađivala i da će biti podvrgnuta testu na narkotike na šta je ona pristajala.

- I dalje sam se ponašala kao da u potpunosti verujem da se radi o službenim licima u strahu da me ne odvedu u automobil iz kog su izašli i na neko drugo mesto, ukoliko se uplaše da bi moje shvatanje realnosti situacije dovelo do posledica za njih. Takođe me je bilo strah da bi postali nasilniji ukoliko lažno predstavljanje, kog su se držali, padne u vodu - kaže sagovornica.

Ona dodaje da devojka koja je došla zajedno sa dvojicom muškaraca nije imala agresivan pristup niti joj je pretila.

- Prvenstveno se trudila da me smiri, što je naravno vrlo verovatno zbog buke, međutim, imala je pristup prema kom sam mogla da zaključim da je i ona želela da se čitava stvar završi što pre - kaže ona.

"Devojka je sa prozora uzviknula da me ostave na miru"

Dvojica muškaraca su i dalje insistirali da kod sebe ima narkotike, ali su joj ponovo dopustili da ustane zbog čega je uspela da izađe iz ulaza zgrade zajedno sa njima. Tada je, kako kaže, nastao snimak koji je devojka zabeležila sa prozora zgrade.

- Kao što se vidi na snimku, opet su me oborili na zemlju i nastavili sa onim što su pre radili, kao što sam i ja nastavila da im objašnjavam da nema ništa nedozvoljeno kod sebe i da sam slučajni prolaznik u nadi da će me pustiti da odem - kaže ona.

Devojka koja je napravila snimak, kako kaže sagovornica, uzviknula je sa prozora da je ostave na miru i da će pozvati policiju na šta joj je jedan od muškaraca rekao da su oni policija.

- Kao i ja, devojka iz zgrade im je zatražila da pokažu značke i oni su ponovo naizgled nešto pokazivali, a potom su joj rekli da ona siđe dole gde će joj pokazati značke izbliza. Taj poziv na silaženje je imao preteći tonalitet. Potom im je ona rekla da je snimila čitavu situaciju i da će pozvati policiju - kaže ona.

"Kada sam pitala za slušalice pravili su se ludi"

Ona dodaje da joj je par minuta kasnije jedan od muškaraca vratio mobilni telefon, ličnu kartu i bankovnu karticu, te da su on i drugi muškarac otišli nazad u automobil.

- Devojka koja je bila sa njima je nastavila da me umiruje i grli, pitala me je koje sam godište i podelila svoje sa mnom, koje je inače legitimno, što govori da je zaista imala nameru da mi olakša čitavu situaciju. Ja sam potom pogledala oko sebe i shvatila da nedostaju slušalice pa sam zatražila da mi budu vraćene. Devojka me je odvela do automobila gde su muškarci sedeli i ponovila im je moje pitanje. U početku su se pravili ludi, govorili su da ne znaju o čemu pričam. Devojka ih je otprilike pritisnula da mi samo vrate slušalice pa da mogu da idu i kratko nakon toga one su mi bile vraćene, doduše polomljene. Istog momenta kad sam ih dobila nazad sam se uputila ka kući i i dalje sam bila jako potresena i u šoku. Tek kada sam se približila zgradi sam shvatila da mi nedostaje punjač od telefona i novac koji sam imala kod sebe - dodaje sagovornica.

"Sigurna sam da su hteli da oduzmu narkotike za sebe"

Kada je reč o motivu, sagovornica navodi da iako nema potvrđene informacije, poprilično je sigurna da je napadačima bila namera da oduzmu narkotike za sebe, kao i novac ili bilo šta vredno što je imala kod sebe ukoliko bi se ispostavilo da im je tačno nagađanje da to ima.

- Lažno su se predstavili kao policajci da bi sve bilo obavljeno brže i mirnije, odnosno da osiguraju saradnju i privuku manje pažnje - kaže ona.

Sagovornica navodi da devojka, koja je bila sa njima, je bila "poprilično mlađa" od njih, odnosno imala je upola manje godina.

- Nisam sigurna u kom kontekstu je ona bila umešana, ali svakako ne vidim u kom slučaju to može da bude prirodan i normalan odnos. Ne mogu čiste savesti da ih "svrstam u isti koš", iako je bila aktivan učesnik u svemu. Možda grešim, ovo je moja procena u jako stresnoj situaciji - kaže ona.

"Devojka sa prozora je bila od velike pomoći"

Sagovornica navodi da je devojka sa prozora zgrade bila od velike pomoći, jer kako kaže, sigurna je da to što je napadačima rekla da je sve snimljeno i da će pozvati policiju je razlog što su je pustili i otišli.

- Ja je ne krivim što nije sišla iz stana, s obzirom da je ona mlađa devojka i da je sama. Mislim da je uplitanje u nasilnu i ugrožavajuću situaciju ne bi bilo konstruktivno u tom momentu. Nakon njenog poziva je došao policajac, ali on nije mogao da opovrgne niti potvrdi bilo šta bez dalje istrage i informacije, što je razumljivo. Ja sam ostavila svoj kontakt i nekoliko sati kasnije sam dobila poziv od policije kada su mi saopštili da su uhapsili počinioce - kaže ona.

"Zadobila sam ogrebotine"

Ona navodi da je prošla bez težih povreda - zadobila je površinske ogrebotine i "odranu kožu", ali su se veće posledice odrazile u vidu velike emocionalne i mentalne potresenosti i šoka.

- Nažalost, na ovaj način sam shvatila da je jako teško razumno i staloženo razmišljati i postupati u visoko stresnoj situaciji poput ove. Uprkos tome što se potencijalno bolji način postupanja čini očiglednim u retrospektivi ili u hipotetičkim zamislima o istoj - kaže sagovornica.

Ona dodaje da je ovim putem želela da pruži dalji kontekst i informacije bilo kome kome je objavljeni snimak bio uznemirujući ili povod za zabrinutost za sopstvenu bezbednost.

